Setien:” Ecco come gioca e cosa deve migliorare il Barca!”

Setien in conferenza stampa parla del suo Barcellona

In cosa è migliorato il Barcellona?

“Nell’ultima partita abbiamo giocato e ho visto diversi miglioramenti. C’è mancata continuità in questa stagione. Stiamo correggendo gli errori. Non sempre si gioca con lo stesso rivale, le partite cambiano. Le emozioni della squadra contano. Non facciamo tutto bene e sempre, dobbiamo migliorare ancora”.

Il Barcellona, più che attaccare, in questa precisa partita può pensare a tenere il pallone e gestire?

“La cosa migliore è saper leggere i momenti della partita. Ci sono momenti in cui il pallone va tenuto, altri momenti in cui attaccare con velocità, altri momenti in cui difendere. Se saremo capaci di tenere il pallone, per il Napoli ci saranno meno possibilità di segnare. Ma non rinunceremo ad andare in verticale e attaccare per far male al Napoli, non sarebbe in linea con il nostro stile di gioco. Bisogna capire bene i momenti e scegliere le opzioni migliori per quei momenti”.

Come gioca adesso il Barcellona?

“L’identità non è stata persa. Tutti abbiamo sempre parlato del DNA del Barcellona e della sua filosofia. Un’altra cosa sono i momenti e le matrici apportate da noi allenatori, chi c’è ora e chi c’era prima. Noi proviamo a fare ciò che vogliamo, seguire la nostra filosofia, ma al contempo seguire anche quella del Barcellona. Siamo abbastanza soddisfatti della crescita avuta in determinate circostanze di gioco e lo siamo meno per altre cose. Ogni giorno dobbiamo lavorare per raggiungere ciò che questo club vuole”.

Avete preparato in maniera speciale questa partita?

“Abbiamo lavorato bene, questo è sicuro. Non sono io a decidere vittorie e sconfitte, ciò che posso dire è che stiamo preparando il match per vincerlo e per dare una gioia ai nostri tifosi. Faremo tutto ciò che potremo per vincere”.

“Lavoriamo tutti insieme, parliamo con i calciatori per avere la migliore disposizione in campo. Non è necessario cercare altri stimoli, tutti già li hanno. I calciatori che giocheranno domani, almeno qualcuno di loro, hanno giocato centinaia di partite di Champions League. Io ho a disposizione i migliori calciatori del mondo, c’è un attacco da sogno”.