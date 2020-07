Setien è in una Barca di guai.

Non se la passa bene, il Barcellona, in vista della sfida di Champions contro il Napoli in programma il prossimo 8 agosto. Dalla Spagna rimbalza l’emergenza, la squadra di Setien è “a pezzi” nel senso che ha appena 13 giocatori a disposizione, con Arthur l’ultimo ad aver dato forfait. In porta ci sono Ter Stegen e Neto, in difesa Piqué è l’unico disponibile (Umtiti non è al meglio). In mediana saranno squalificato Busquets e Vidal, ci saranno Rakitic, De Jong e Sergi Roberto. Difficile il recupero di Dembelé.