Setien:” Domani l’ultima con il Barca? Penso solo al Napoli”

Setien in conferenza stampa ha risposto alle domande anche sul suo futuro

Ha pensato che questa potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina del Barcellona?

“Lo sapevo che me l’avreste chiesto. La verità è che non mi è mai passato per la testa che questa potrebbe essere la mia ultima partita. Abbiamo pensato solo a questo match, consapevoli di poter raggiungere la Final Eight di Lisbona, con la stessa energia che tutti noi abbiamo adesso”.

Crede che la sua rosa sia attrezzata per vincere la Champions?

“Questo non si sa mai, avere più opzioni sarebbe meglio perché mi permetterebbe di scegliere. Abbiamo con noi tanti calciatori del Barça B, che devono aiutarci. Le circostanze sono quelle che sono, a tutti noi piacerebbe avere a disposizione tutti i calciatori. Ma non è così e dobbiamo adattarci. Manca qualche calciatore, ma pensiamo a giocare con i calciatori che abbiamo”.