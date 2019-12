Serata di San Silvestro speciale a Capodimonte

Tra i numerosi appuntamenti partenopei previsti per la notte di S.Silvestro, non poteva mancare all’appello il Grand Hotel Capodimonte.Una serata speciale per brindare insieme al Nuovo Anno con musica dal vivo e un magnifico spettacolo pirotecnico. Al costo di € 110,00 a persona ci sarà un ricco menù di mare o in alternativa il menù di terra. Per i bambini ci sarà un menù dedicato al costo di € 50,00 dai 4 ai 12 anni.E’inoltre previsto un pacchetto promozionale:nella quota procapite di dieci persone, l’undicesima non paga. Il Gran Galà di San Silvestro 2019 avrà inizio alle ore 20:00 e continuerà fino a notte inoltrata.