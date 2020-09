Schwoch: “Difficile sostituire Callejon, vi rivelo quello che più gli si avvicina”

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Gattuso sta provando diversi moduli durante gli allenamenti. Purtroppo è una grossa pecca non avere a disposizione tutta la squadra. Con la partenza dei Nazionali qualcosa si è perso. Continuano le partitine, continua la preparazione.

Callejon? Dal punto di vista tattico sarà molto difficile sostituirlo. Lui era pungente in fase offensiva e attento in fase difensiva. Sicuramente sarà difficile. C’è un giocatore simile, secondo me, che è Cuadrado. È il giocatore che più si avvicina a Callejon, ha un dribbling più secco ma non ha il taglio di Callejon. Faccio i complimenti a Callejon per quanto fatto in questi anni. Un professionista a 360 gradi. Ha fatto una scelta ed è giusto rispettare la sua scelta. È tornato a casa sua”.