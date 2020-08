Schira:”Pronto il rinnovo per un giocatore azzurro!”

Lavori in corso per il rinnovo di Elseid Hysaj col Napoli. E’ quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, in merito al contratto dell’albanese, in scadenza nel giugno 2021. In caso di prolungamento di contratto dell’ex Empoli, ripreso in grande considerazione da Gattuso e schierato su entrambe le corsie, il club partenopeo non interverrebbe – come pare già da diversi giorni – per un’alternativa di spesso nell’out mancino alle spalle di Mario Rui ma probabilmente con un giovane da inserire gradualmente.