Schia:” Tonelli -Sampdoria ci siamo”

Cotinua a tenere banco il mercato in casa Napoli. Dopo la vittoria di ieri contro la Lazio, per il club azzurro non si ferma il processo di rifondazione che passa anche attraverso le operazioni in uscita ed una di queste riguarda sicuramente Lorenzo Tonelli, ormai ai margini del progetto azzurro. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira attraverso Twitter: “Asse caldo tra Sampdoria e Napoli: accordo per il ritorno di Lorenzo Tonelli in blucerchiato. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni. Ferrero vuole anche Amin Younes in prestito con diritto di riscatto. Ci siamo”.