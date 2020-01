Sarri:” Un ritorno a Napoli? No, ho un ‘altra idea”

Sarri in conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Napoli, su un ritorno a Napoi rivela la sua idea

Considera chiusa la possibilità di tornare un giorno a Napoli?

In questo momento non ho questi pensieri. Chiedendomelo così dopo quest’esperienza potrei anche smettere, dovrò vedere dopo quest’esperienza quante energie mi saranno rimaste e se penserò di poter fare ancora bene. In questo momento non ho questi pensieri.