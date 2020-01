Sarri:” Per me Napoli e particolare, però”

Maurizio Sarri presenta Napoli-Juventus in programma domani allo stadio San Paolo, gara valida per la 21° giornata di Serie A. Tuttojuve.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Quanto spazio c’è nei suoi pensieri quello che rappresenta Napoli per lei?

Per me è una partita particolare è chiaro. Ma non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale di fronte a un obiettivo collettivo, ossia andare là, giocare una partita di livello e cercare di portare a casa punti. La partita è difficile e complicata per diversi motivi.S