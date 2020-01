Sarri:” I fischi? Saranno una manifestazione d’affetto”

Sarri parla della sfida di campionato ed in particolare della reazione dei tifosi del Napoli.Ecco cosa dice in conferenza pre partita.

Che partita si aspetta dal punto di vista tattico e come cambia la squadra con l’inserimento di Demme?

Con l’inserimento di Demme torna ad avere un punto di riferimento per vie centrali. Il Napoli è una squadra forte che anche nei periodi difficili in una gara secca può fare un grande partita. Ha una classifica che non corrisponde a come hanno giocato. Se guardi le classificeh della Serie A il Napoli è primo in possesso palla, in baricentro e in tiri fatti. Leggendo questi dati viene naturale pensare che possano risollevarsi rapidamente. La qualità tecnica è elevata. È una partita difficile perché la vittoria in Coppa può risollevarli mentalmente e io so benissimo quanto conti per loro la partita di domani.

Si aspetta i fischi e li considererebbe ingiusti come quelli a Higuain?

Li considererei una manifestazione d’affetto. Siccome ero lì quando la Juventus ha pagato la clausola di Higuain posso dire che i fischi erano ingiusti.