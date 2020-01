Sarri:” Emozionante il ritorno a Napoli I giocatori del Napoli? Sono sempre affezionato”

Com’è stato il ritorno a Napoli? Come ti sei sentito?

“E’ chiaro che prevalga la partita e uno cerca di estraniarsi da tutto e da tutti per spendere energie solo sulla partita, ma è chiaro che per me Napoli rappresenta una tappa fondamentale. E’ piacevole ed emozionante tornarci”.

Ti rode aver perso proprio a Napoli?

“No, sinceramente no. Sono contento per i ragazzi, a cui rimarrò affezionato per sempre. Se proprio devi perdere almeno sono contenti i ragazzi. Al gruppo azzurro devo molto, quindi se si toglie dai problemi sono contento. Avrei preferito che cominciassero da una settimana, però…”