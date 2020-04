Salvini rinnega il passato e si dissocia da Feltri: “Ha detto una cazzata!”

Radio Crc ha invitato Matteo Salvini, leader della Lega e della coalizione di centrodestra, ad esprime il suo parere sul feroce attacco di Vittorio Feltri al Sud negli ultimi giorni. Ecco alcune frasi del politico sulla questione:

“A me è sembrata una cazzata. Sono in disaccordo. Esistono distanze nel Paese, ma tra chi vive in quartieri ricchi e con servizi e chi in quartieri disagiati. Questo non è colpa dei cittadini, ma della politica che deve fare di tutto per accorciare queste distanze. Non è un valore in meno essere siciliano o sardo”.

