Rrhamani già pregusta le bellezze della Campania

Amir Rrhamani, difensore kosovaro, acquistato dal Napoli a gennaio, è in vacanza in Costiera Amalfitana, come mostra un suo scatto su Instagram. L’ex Verona si gode questi giorni di relax in attesa di raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro ed iniziare l’avventura in azzurro.