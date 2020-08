Rrahmani:” Difesa a 4? Non è una novità per me!”

Rrahmani, che distanza c’è tra il Napoli e le migliori del campionato?

“Non tanto, il Napoli è una grande squadra, ha vinto la Coppa Italia, dobbiamo pensare solo a dare il massimo in allenamento e poi vediamo”.

Rrahmani sulla difesa a 4:

“E’ il secondo anno che ho giocato a 3, poi per il resto ho giocato a 4, anche in nazionale gioco a 4, non è una cosa nuova per me. Gol? Non ho segnato, ma ho fatto più tiri di tutti i difensori, sono stato un po’ sfortunato… speriamo col Napoli”.

Rrahmani, avendo giocato a 3 puoi agire anche da laterale a 4?

“Sì, a Zagabria in Europa League ho giocato come sinistro, a destra sarebbe più facile, posso giocare lì se il tecnico lo chiede ed ha bisogno”.