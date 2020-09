Rrahmani a KKN:” Osimhen è forte?. Ecco i nostri obiettivi”

Rrahmani ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Osimhen è forte?

“E’ veloce ed è un vero attaccante, vuole far gol in ogni momento. In allenamento devo farci attenzione, ma non solo a lui. Nel Napoli sono tutti forti”.

Qual è l’obiettivo minimo? Arrivare tra le prime quattro?

“Sì, speriamo di far tornare il Napoli dove vuole e merita di stare”.

Puntate a vincere l’Europa League?

“Speriamo. Il nostro compito è lavorare e pensare partita dopo partita. Abbiamo il tempo e gli attrezzi per fare tutto, qui ci sono tanti calciatori per le rotazioni”.