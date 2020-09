Rrahmani a KKN:” Ecco come preferisco giocare in difesa”

Amir Rrahmani ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Saranno due amichevoli importanti con Pescara e Sporting? “Sì, ci sono questi due test prima del Parma. Ma non sono importanti solo le amichevoli, ogni giorno devi dare il massimo in allenamento. Questo è il calcio: non c’è ieri, solo oggi e domani”.

A Verona giocavi a tre, col Kosovo giochi a quattro: che linea difensiva preferisci? “Mi sento meglio a giocare in una linea a quattro. Tutti gli anni della mia carriera, a parte l’ultimo anno in Croazia e quello a Verona, ho giocato nella linea a quattro e lo preferisco. Poi ovviamente dipende da come vuole giocare l’allenatore. Noi ascoltiamo l’allenatore e diamo il massimo”.