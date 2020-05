Rongoni:” Ecco i rischi dopo un lungo stop!”

Rongoni, preparatore atletico del Lione, ha rilasciato un ‘intervista alla Gazzetta dello Sport.In questa parte parla dei rischi in cui si può incorrere quando si è fermi a lungo.

“Molti atleti a casa hanno lavorato con bike, cyclette e tapis-roulant. Ma non tutti. E questo può essere un problema. «Vero, ed infatti bisognerà riattivare subito l’attività cardiovascolare. Il cuore è un muscolo, va allenato, ha bisogno di stress. La ripresa dovrà essere progressiva, il rischio più grande è quello di aumentare subito l’intensità. Il virus attacca il sistema cardiocircolatorio e quando un atleta fa certi lavori, magari ha le difese immunitarie più basse. Va ricostruita la condizione, la base. All’inizio si lavorerà al 60-70% della frequenza massima, poi si salirà in base anche alle indicazione degli staff medici. Sicuramente qualcuno avrà perso qualcosa negli aspetti coordinativi». E poi bisognerà fare attenzione agli infortuni: «Quelli muscolari sono i più probabili, soprattutto sulla catena posteriore. Mi vengono in mente i flessori, ad esempio: stare maggiormente seduti, dormire di più comprime la colonna vertebrale, i giocatori saranno sicuramente più rigidi». I lavori Ecco perché bisognerà tornare a lavorare subito sua spetti basilari come la forza, la resistenza e la velocità. «La componente aerobica e metabolica è fondamentale. Ma se si dovesse tornare a giocare ci sarà un tour de force, con gare ogni tre giorni. Ecco allora che bisognerà lavorare molto sulla resistenza. Sarà come una gara a tappe di ciclismo, chi ne ha di più nelle gambe vincerà. Sarà decisivo il turnover e il gruppo. Nessun giocatore può permettersi una gara ogni tre giorni. Un giocatore ben allenato regge bene fino al 75°, di solito pesano gli ultimi 15 minuti. Ma da quando c’è la Var si gioca in media oltre i cento minuti ed allora lo sforzo è più grande». Quindi, a conti fatti, è giusto ripartire? «Sì, con il virus dovremo conviverci. Come con nuovi e probabili contagi. Il Lione? Ci stiamo allenando, poi daremo forse un po’ di vacanza per riprendere in vista della Champions. Il problema sarà quello di non poter giocare delle amichevoli». Già, perché all orizzonte c’è la Juventus che aspetta