Romano:” Si allungano i tempi per Lobotka”

Romano: ” La trattativa Lobotka sta andando per le lunghe.La questione sta nel prezzo. La squadra azzurra offre 18 milioni di euro più bonus mentre il Celta Vigo a detta del suo presidente vuole 22 milioni di euro. La trattativa è ancora in corso ma sembra difficile che possa andare in porto subito. La società azzurra è pronto ad accogliere Lobotka che vuole fortemente il Napoli