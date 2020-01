Romano:” Incontro in corso per Lobotka”

Romano inviato di Sky a Milano sede del calciomercato:” Il Napoli e il Celta Vigo si stanno incontrando di nuovo per chiudere l’affare Lobotka. A Napoli Giuntoli tiene i contatti con un emissario del Napoli probabilmente Micheli che sta a Madrid per limare i piccoli dettagli Ballano due milioni di euro. Il Napoli offre 18 milioni più 2 di bonus la risposta del presidente iberico è di 22 milioni di euro. Si attende il ridimensionamento della cifra e l’ufficialità del passaggio del giocatore che spinge per venire a Napoli.