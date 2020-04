Roma:” Medico napoletano sperimenta un farmaco anti Covid 19!”

Coronavirus, parte una sperimentazione con il Farmaco antimalarico all’ospedale Mazzoni ad Ascoli Piceno, nelle Marche: investigatore principale, è il dottor Procolo Marchese puteolano “doc”, un’eccellenza medica presso il reparto di cardiologia dell’ospedale marchigiano. Lo studio multicentrico nazionale “Hidro – Stop – Covid 19 Trial”, autorizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, ha lo scopo di valutare se l’idrossiclorochina, una farmaco usato da molti anni in tutto il mondo per la terapia della malaria e per affezioni reumatologiche, possa essere efficace per il trattamento domiciliare di pazienti, con tampone positivo e che presentano un quadro clinico lieve di Covid – 19. «Un gruppo di studio della Cardiologia di Ascoli – ha spiegato il dottor Marchese, si è interessato inizialmente alla patologia del Covid-19, perché il recettore che il Coronavirus utilizza per entrare nelle cellule, è presente in grande quantità a livello del sistema cardiovascolare. Alcuni studi suggeriscono che questo farmaco (l’idrossiclorochina, ndr), potrebbe essere utile anche nel trattamento delle infezioni da Covid19, grazie all’azione antivirale contro Sars-Cov-2». Lo studio, precisa il medico, si svolgerà sul territorio e avranno, quindi, un ruolo fondamentale come co-investigatori, i medici di medicina generale che vorranno aderire. Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha espresso soddisfazione e orgoglio per il medico: «I complimenti miei e di tutta Pozzuoli al dottor Procolo Marchese, un nostro concittadino impegnato ad Ascoli in prima linea per cercare una cura e fermare il virus Covid. A lui tutta la nostra ammirazione e vicinanza per una sfida così difficile ed importante». Tante ovviamente le condivisioni, postate sui social, tipo: “Un inchino a questi medici puteolani”.