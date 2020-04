Roma:” La cura Ascierto ha successo anche in Francia”

La cura Ascierto riscontra successo anche al di la delle Alpi. La notizia la riporta il Roma di oggi. Ecco cosa scrive:

“Riscontri positivi per la cura Ascierto anche in Francia. L’ospedale Foch, a Suresnes, in Francia, sta sperimentando da alcune settimane il Tocilizumab, il farmaco impiegato nella cura della polmonite interstiziale grazie a un’intuizione dell’oncologo dell’Istituto tumori Pascale di Napoli. A riferirlo, in un’intervista al giornale France Inter, è Felix Ackermann, direttore del dipartimento di Medicina interna del Foch Hospital. «Un paziente di 68 anni è arrivato al Pronto soccorso con una richiesta di sei litri di ossigeno per respirare più o meno correttamente. Dopo poche ore il suo flusso del fabbisogno di ossigeno è aumentato a 12 litri. Gli abbiamo iniettato due dosi di Tocilizumab e dopo sette giorni dal secondo trattamento il paziente è stato dimesso dall’ospedale» dice Ackermann. «Perché il trattamento abbia effetto deve essere usato nel momento preciso in cui i pazienti ricoverati vedono peggiorare le loro condizioni”