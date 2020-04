Roma:” Assurdo a Fuorigrotta! In attesa di Tampone muore anziana”

Un decesso e tre tamponi. Non è purtroppo il titolo di un film, il decesso è di ieri e i tamponi finora sono solo richiesti e attesi da una settimana. Accade a Fuorigrotta, in via Gabriele Rossetti, di fronte alle Scuole Pie. La denuncia è del professor Pietro Montuori, 73 anni, il fratello di una delle persone in attesa di tampone. Professore, ci racconti cos’è accaduto? «È accaduto che ieri è deceduta la madre 93enne di mia cognata e non sappiamo se è morta per il virus o per problemi respiratori gravi. Una settimana fa è stato chiesto il tampone per lei e per tre miei familiari, mia sorella di 81 anni, paralizzata da un ictus, il marito 87enne e la figlia che ha una grave patologia neoplasica. Vivono nell’appartamento accanto al suo e tutti e quattro sono entrati in contatto con una persona che li assisteva e recentemente risultata positiva. Finora però nessun tampone». Situazione di gravità assoluta, chi ha chiamato ieri sera? «Ho chiamato il numero di emergenza, attendo che arrivi qualcuno per sapere come regolarmi con la salma». Che sintomi aveva l’anziana deceduta? «Dall’8 aprile aveva insufficienza respiratoria con muchi ma senza febbre e tosse. Poi il mio cardiologo le ha riscontrato una polmonite: assumeva l’ossigeno ma era oramai quasi incosciente».