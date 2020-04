Roma::” Appello dei medici a Conte!”

Il Roma nell’edizione odierna riporta la notizia di un accorato appello dei medici del territori al fine di salvaguardare la salute dei pazienti a livello territoriale. Ecco di seguito l’appello

“Un gruppo di centomila medici ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendogli di attivare cure immediate per chi è affetto dal Covid, già nella primissima fase della malattia, che, invece, attualmente viene totalmente ignorata: «I pazienti vanno trattati il più presto possibile sul territorio, prima che si instauri la malattia vera e propria, ossia la polmonite interstiziale bilaterale, che quasi sempre porta il paziente in Rianimazione. Siamo giunti alla conclusione che il trattamento precoce può fermare il decorso dell’infezione verso la malattia conclamata e quindi arginare, fino a sconfiggere l’epidemia». I medici fanno riferimento al fatto che a provocare spesso la morte dei pazienti sia una infiammazione diffusa che porta anche alla trombosi. Il trattamento precoce, in questi casi, con farmaci a basso costo, sarebbe salvati”