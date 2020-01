Rodriguez è del Napoli.Fra poco la firma

Ricardo Rodriguez ad un passo dal Napoli. Questa la notizia flash di L’avventura di Radiotelevisione Svizzera. A quanto pare, la firma è attesa nelle prossime ore. Il terzino svizzero lascerà sicuramente il Milan. Sfumato il passaggio al Fenerbahçe ad accordo ormai raggiunto (per via del fair play finanziario che ha bloccato il mercato dei turchi), il terzino della Nazionale rossocrociata si trasferirà a breve al Napoli, dove ritroverà Gennaro Gattuso che dovrebbe garantirgli una maglia da titolare in modo da non perdere il treno che porta a Euro 2020.