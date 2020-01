Rodrigo è pronto per firma per il Barcellona

Rodrigo è diventato l’attaccante con più opzioni per rafforzare il Barça in questo mese di gennaio, mentre l’operazione è in corso in attesa di un accordo tra i club. Il giocatore ha dato l’OK al club Blaugrana e ha messo in mano il suo agente, Jorge Mendes, i negoziati in modo che tutto si realizzi la prossima settimana. Il Valencia sa già qual è il desiderio del giocatore e tutto è in attesa che il proprietario del club, Peter Lim, accetti un accordo che sia economico per il Barça dal punto di vista economico.Il club insiste sul fatto che arriverà solo un livello in avanti e che l’operazione deve essere sostenibile per le casse del club. Pertanto, Barça sta cercando la formula esatta, che dovrebbe passare attraverso un trasferimento con un’opzione di acquisto. Il club Blaugrana avrebbe preso in carico la carta e, in cambio, avrebbe pagato un importo del prestito che sarebbe stato sottratto da questa opzione di acquisto finale e che, obbligatoriamente, dovrebbe essere pagato dal 1 ° luglio.

Il Barça, nell’accordo, è in grado di includere alcuni calciatori in questo mercato di gennaio – Wagué e Abel Ruiz sono sul tavolo, anche se ci sono altri nomi che sarebbero disponibili dal 1 ° luglio a seconda delle esigenze del club Che. La chiave di tutto è che Valencia e Lim richiedono che l’opzione di acquisto sia chiaramente obbligatoria, mentre il Barça sta cercando di raggiungere determinati obiettivi individuali e collettivi per realizzarla.

Il club Blaugrana pagherebbe un massimo di otto milioni di euro in prestito e l’opzione di acquisto potrebbe essere di circa 50 milioni in più a luglio, anche se potrebbe diminuire a seconda che i giocatori entrino per renderlo più economico. I soldi ora pagati dal club Blaugrana serviranno a Valencia per incorporare un attaccante e l’opzione potrebbe essere Paco Alcácer come prestito. Economicamente, Lim capisce che può essere una buona opportunità, anche se tutte le frange dovrebbero essere legate.Il Barça è già in contatto con il Valencia, mentre Rodrigo attende un accordo tra i due club. L’attaccante è chiaro che sta affrontando un’opportunità, poiché l’infortunio di Luis Suárez lo lascerebbe come attaccante di partenza del Barça nel momento cruciale della stagione. Rodrigo stava per firmare per l’Atlético de Madrid quest’estate, ma l’operazione è stata troncata ed è consapevole che questo potrebbe essere l’ultimo treno per raggiungere una squadra in grado di vincere tutti i titoli importanti,rod