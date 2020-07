RmcSport:” Osimhen-Napoli domani è il giorno”

Sembra tutto pronto per l’annuncio di Victor Osimhen al Napoli, ed arrivano ulteriori conferme dalla Francia riguardo quello che dovrebbe essere l’annuncio in programma nella giornata di domani. Mohamed Bouhafsi, giornalista di Rmc Sport, ha confermato proprio la notizia riguardo l’ufficialità dell’acquisto da parte del Napoli che dovrebbe essere annunciato proprio domani. In questo momento, riporta il giornalista, un dirigente del Napoli è proprio a Lille insieme a tutta la dirigenza del club francese.