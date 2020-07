Rmc Sport:” Osimhen al Napoli è fatta.Ecco quando arriva l’ufficialità?”

Victor Osimhen sarà un giocatore del Napoli. Tutto fatto per il trasfrerimento dal Lille dell’attaccante per 60 milioni di euro che possono salire attraverso i bonus fino a 81 milioni. 21 anni, Osimhen firmerà fino al 2025. Secondo quanto riportato da RMC Sport l’ufficialità è attesa in serata o al più tardi domani