RMC SPORT:” Lique 1 è finita!”

Mentre in Italia si cerca di capire come far ripartire il calcio, la situazione in Francia sembra andare in una direzione decisamente diversa: come riportato da Mohamed Bouhafsi, giornalista dell’emittente francese Rmc Sport, nelle prossime dovrebbe arrivare l’annuncio del Governo di Macron per la sospensione definitiva della Ligue 1. Successivamente, dunque, dovrebbero arrivare le decisioni per piazzamenti e retrocessioni.