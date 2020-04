Rizzoli:” L’importante è la sicurezza di tutti!”

Rizzoli il capo degli arbitri ha rilasciato un’intervista alla Domenica Sportiva

Si è creata una situazione complicata che ne pensa ?

E’ molto complicato.Infatti se il governo ha valutato che debbano essere integrati è una decisione da prendere con cautela e saranno tutti i rischi del caso Il presidente federale stanno facendo bene in tutto per riprendere con la massima sicurezza.Il primo obiettivo è la sicurezza Anche noi stiamo preparando dei programmi per ripartire.