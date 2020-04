Rizzoli:” Il 18 maggio? Va bene ma anche noi rischiamo!”

Rizzoli alla Domenica Sportiva

Il 18 maggio per voi va bene per ripartire?

Va bene E’ una data prospettiva. La questione raduni è una questione aperta e di condivisione totale con Nicchi ed il presidente federale Inoltre sto in contatto con tutti i presidenti degli arbitri dei paesi calcistici più importanti, Spagna, Inghilterra e Francia ed è tutto concordato per aver un approccio uniforme per tutti i campionati.

L’arbitro non rientra nei protocolli. Cosa pensa?

Nicchi si lamentava di un problema e la Federazioni ne ha preso atto e c’era un medico che faceva parte della commissione. Noi siamo più a rischio perchè viaggiare risulta pericoloso.