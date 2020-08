Rivaldo:” Vincere quest’anno per il Barca è difficile.Su Arthur dico!”

L’ex campione del mondo brasiliano ed ex stella di Milan e Barcellona ha rilasciato alla vigilia della grande sfida tra Barcellona e Napoli una lunga intervista ad AS. In questa parte parla della sfida di stasera e delle difficoltà avute dal Barcellona e da Arthur in questa stagione

Il fatto che il Barça abbia lasciato andare Arthur, è un errore a medio termine?

-Per me Arthur doveva restare al Barça. Aveva già detto che è un grande giocatore. E la stampa ha detto che ha giocato bene, che era uno Xavi e che ha giocato in modo simile a lui. Parlavano tutti bene di Arthur. Ha giocato calmo, tranquillo, con la palla ai piedi. Dava calma, passava bene la palla. Ma non so cosa sia successo perché Arthur aveva molti anni davanti a sé per giocare nel Barça. Secondo me, ha dovuto rimanere a lungo al Barça.

-Hai esperienza in Coppa del Mondo. Ha vinto nel 2002, ha raggiunto la finale nel 1998 … Tutto è deciso in una partita, come questa Champions League. Cosa puoi cambiare con questo formato ?

Prima, il Barça deve passare la partita del Napoli. Non è facile. È una partita difficile. Senza fan dico sempre che è complicato. Quindi dovresti pensare a quell’uccisione-uccisione, che sarà anche complicata. È molto difficile giocare senza persone. Penso che non ci siano preferiti. Ciò che cambia in questo formato è che non esiste una seconda partita e una squadra con più tradizione può essere lasciata fuori. La squadra più forte può essere esclusa. In un doppio round, puoi giocare male un giorno e poi recuperare e cambiare la situazione. Non adesso. Puoi essere un favorito, ma se non giochi bene quel giorno, puoi essere fuori.

-Messi ha detto che “giocare così non ci dà la possibilità di vincere la Champions” e dopo la partita contro l’Osasuna è andato oltre e ha assicurato che così avrebbero perso anche contro il Napoli. Pensi anche tu che il Barça non dia per vincere la Champions?

-E ‘chiaro che quando esci da una partita hai la testa calda e dici cose come ha detto Messi. Ora ha avuto una pausa e giocherà per vincere. Quando perdi in casa contro una piccola squadra, parli con la testa calda. Ma sicuramente Messi si fida della sua squadra e dei giocatori che ha. Sicuramente vuoi essere campione della Champions e vuoi fare una grande partita. Per vincere la Champions League, ovviamente, devi giocare meglio che in LaLiga. Solo quest’anno è diverso. Quando giochi senza fan, non è facile. Ci sono giocatori che si adattano prima, ma altri hanno bisogno dei tifosi, qualcosa di diverso. Devi essere pronto per ogni partita. Sei il Barça e devi giocare sempre bene. A tutti piace il Barça e Messi è una persona che suona quasi sempre bene; se non segna gol, passa. E quando la tua squadra non gioca bene, Messi si arrabbia perché vuole essere campione. Ma Messi ha fiducia nei suoi compagni di squadra, di sicuro.