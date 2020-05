Ripresa del calcio: La Merkel decide mentre Conte nicchia

La cancelliera Angela Merkel, dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ha annunciato la ripresa dei campionati in Germania: “La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio. Ovviamente bisognerà farlo seguendo le adeguate norme igieniche”.

L’INCONTRO – Domani la Federazione tedesca, dopo l’accordo con i club, potrebbe stabilire la data della ripartenza: la settimana più probabile è quella del 15 maggio

Mentre in Germania è stata presa una decisione finalmente in Italia invece nessuna decisione ancora. Conte non ha la personalità per decidere lui la sospensione o la ripresa del campionato e si affida ai suoi due alfieri Spadafora e Speranza. Sarebbe logico che il presidente Conte prendesse lui il comando e facesse sapere all’Italia pallonara il suo destino