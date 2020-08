Ricordi:” Un’ alimentazione sbagliata influisce molto”

Il prof. Ricordi da una serie di consigli alimentari sul cibo e la cucina al convegno tenutesi a Castel di Sangro

“Per quanto riguarda l’alimentazione lì avete Iaccarino, ambasciatore della dieta mediterranea nel mondo e la dieta mediterranea sta diventando anche un modo per combattere il Covid con la vitamina D che aiuta, è uno studio dell’unità medicina-benessere della Federico II. Poi entriamo anche in un discorso ambientale e sostenibilità, su dove arrivano i cibi, c’è uno studio che dimostra che quella che fa bene all’uomo fa bene anche all’ambiente, i prodotti da evitare sono anche dannosi. La longevità negli ultimi 3 anni non è cresciuta, dipende anche da diete infiammatorie, a partire da quella statunitense che è la peggiore nel mondo. Anche nei paesi in via di sviluppo, nelle zone rurali il tasso è basso, nelle città invece è pure superiore agli Usa perché si affacciano ai fast food”.