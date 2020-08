Ricordi:” Supereremo questa pandemia !”

Il prof Ricordi in collegamento via Skype dall’ America al convegno sulle nutrizione In questo stralcio d’intervista da una speranza all’umanità.

Il prof Tarro ha minimizzato l’importanza del vaccino. Ci dobbiamo aspettare una seconda ondata nei paesi Europei?

E’ difficile fare previsioni Le abbiamo fatti erorri Non bisogna limitare Hanno un’attnzione enorme di chi arriva fuori paese. La maggioranza avviene da persone che vengono altre paesi Ci vuole buon senso e attenzione di chi arriva da altri paesi Inoltre dobbiamo valutare l’alimentazione e fare uso di test rapidi Supereremo questa pandemia come abbiamo superato anche altre pandemia