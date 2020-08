Ricordi a Manolas:” Adesso vi dico come mi proteggo, ma..!”

Manolas chiede al professore come si protegge dal Covid in terapia intensiva:

“C’è l’idrossiclorochina, a dosi bassissime, ma è un tema che polarizza e subito vieni accostato a Trump. E’ una questione di dosaggio, ma non è consigliabile sicuramente alla popolazione. Non ci sono studi, ma io prendo vitamina C, D”. Perché negli Usa il numero ha percentuali di casi 6-7 volte superiori all’Italia? “La preparazione non è stata all’altezza, si doveva essere più pronti, imparando da Cina e Italia, poi c’è stata disinformazione, messaggi sbagliati, si diceva la mascherina non serve mentre il virus resta nell’aria per ore, poi avviene a maggior parte tra soggetti senza sintomi o che non li hanno ancora. Poi la seconda ondata dovuta ad assembramenti, locali notturni, dopo un rilassamento, altrimenti senza attenzione ci sarà una terza o quarta. La mortalità comunque sta diminuendo, ma i numeri restano alti e si riempiono di nuovo le terapie intensive”.