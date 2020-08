Ricordi a Gattuso:” C’è un test che valuta i meccanismi d’infiammazione”

Il prof Riccordi risponde al mister Gattuso

Ci sono test che valutano l’aspettativa di vita?

Ci sono molti test che valutano l’aspettanza di vita C’è un test costituito dal rapporto tra Omega 6/Omega 3 per valutare i meccanismi d’infiammazioni silenti. Tale test si fa con un semplice pungi dita . In Italia le sedi in cui si fa si trovano a Roma e a Milano. In tutti i pazienti lo facciamo non solo nei soggetti diabetici. Il valore normale deve essere compreso tra 1.5 e 3- Ne soggetti Covid 19 positivi soprattutto nelle forme più gravi tale valore è schizzati a 45. Prenderà molto piede come prenderà molto piede il test sulla saliva.