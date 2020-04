Ricciardi:” Non capisco questo ottimismo”

«Non capisco tutto questo ottimismo. Dobbiamo riflettere con attenzione sulla cosiddetta fase 2. La normalità ci sarà soltanto quando avremo un vaccino. Ora non si deve abbassare la guardia». Il professor Walter Ricciardi, già commissario e presidente dell’Iss, è membro dell’executive board dell’Oms e consulente del ministero della Salute. Professore, imprese e mondo produttivo chiedono di ripartire: il Paese non può fermarsi mentre i nostri vicini hanno già annunciato che le attività riprenderanno. Perché? «La Cina sta già richiudendo dopo i primi cento casi di nuovi contagi. Noi cento casi, emolti di più, li abbiamo ogni giorno». Ma Francia e Spagna, pur duramente colpite dall’epidemia, hanno già annunciato la fine del lockdown. L’Italia perché no? «Questi Paesi stanno assumendo delle decisioni azzardate delle quali si pentiranno amaramente nelle prossime settimane». Ma in Italia quando sarà possibile parlare di una ripresa? «Vedremo dopo il 3 maggio e con molta prudenza. Poi, è chiaro, le decisioni le adotterà il governo, la comunità tecnico-scientifica darà delle indicazioni. Ma certamente non ci sarà il liberi tutti»