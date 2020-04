Ricciardi:” L’RSA? Sono inadeguate alla lotta al Covid 19″

Prof Ricciardi vorrei sapere delle RSA. C’è stato un’ errore nel considerare le RSA un luogo dove alleggerire le strutture ospedaliere o è stato gestito male ma comunque è stata una scelta giusta visto che c’è stata una polemica tra Lombardia e Lazio. Cosa ne pensa?

Sulla questione specifica non posso pronunciarmi. L’RSA per gli anziani sono un punto dolorosissimo. Perché di fatto erano strutture residenziali gestite male con personale scarso e sottodotato e personalmente penso che non erano adeguati a sostenere un rischio biologico di una entità notevole come quello che si è generata a causa di un virus così insidioso e così contagioso. C’è stato una tempesta perfetta. L’ambiente chiuso, il personale scarso , persone molto vulnerabili Ha generato una combinazione letale. Se fossero stati in maniera incontrollata dei pazienti infetti in residenze di questo tipo già provate dagli elementi che ho detto non sarebbe da dimenticare.