Ricciardi:” Il sistema sanitario della Lombardia ha fatto flop”

Walter Ricciardi, rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute al giornale ilcaffeonline.it. ha rilasciato un’intervista a Sky Tg 24 delle ore 13.00 In questo stralcio parla della situazione in Lombardia

In Lombardia c’è gente che ha la febbre e non riesce ad ottenere un tampone?

Questo è un problema in cui c’è una carenza territoriali di tamponi che è tipica della Lombardia. La Lombardia è importante dal punto di vista qualitativo e quantitativo ma, nel passato non ha investito sulla sanità pubblica e territoriale e in questo momento sconta questo tipo di ritardo che il governo per aprile vuole potenziare investendo molti soldi a per tutte le regioni al fine di rafforzare la sanità territoriale.