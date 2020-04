Ricciardi:” I test rapidi? Sono solo epidemiologici”

Walter Ricciardi, rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute al giornale ilcaffeonline.it. ha rilasciato un’intervista a Sky Tg 24 delle ore 13.00 Ecco cosa ha detto al riguardo sui test sierologici

Prof Ricciardi vorrei capire che valore state dando ai test sierologi. Sono importanti per fare una esame diagnostico per scoprire il Covid 19 o se servono per fare un’indagine epidemiologica?

“Sono test siero-epidemiologici. La struttura centrale CTS del governo sta facendo partire un’indagine che cosa ha prodotto il virus nella sua circolazione cioè quante persone ha contagiate il virus. In pratica farà un’indagine siero-epidemiologica. Non baderà alle caratteristiche anticorpale dei sintomi. I test sierologici sono una strada molto impervia perché non danno quella sensibilità e di specificità per dare quella “ patente d’immunità”. Patente d’immunità che non possiamo dare perché questo è un virus nuovo che produce degli anticorpi protettivi. L’HIV o AIDS non da questi anticorpi l’unica strada è quella di avere una cura. Ci sono invece altri virus verso cui abbiamo dovuto prima sperimentare e poi somministrare dei vaccini. Le indagine sierologiche hanno un peso molto ma molto relativo da ridimensionare ed epidemiologico.

La questione dei tamponi è stata complicata. Il numero di tamponi lo innalzerebbe come hanno detto ai medici di base di farlo agli asintomatici. Visto la diffusione del virus?

E’ un falso quello che si dice. L’Italia è il paese che ha fatto più tamponi dopo la Germania. Noi proponiamo di estendere ai tamponi anche ai sintomatici lievi che hanno un solo sintomo che è quello della febbre superiore a 37,5 gradi centigradi o con un colpo di tosse. Isolare il paziente se il tampone risultasse positivo e poi tracciarlo tecnologicamente per sapere le persone che frequenta e che ha frequentato.