Ricciardi:” 4 maggio data d’inizio della fase 2? Impossibile!”

Walter Ricciardi, rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute al giornale ilcaffeonline.it. ha rilasciato un’intervista a Sky Tg 24 delle ore 13.00 Ecco cosa ha detto al riguardo della ripresa, escludendo la data del 4 maggio come data d’inizio della fase 2.Ecco la fase 2

Il 4 maggio è troppo presto per iniziare la fase 2 anche se io so è come iniziare la fase non il quando?

E’ importante anche il quando. Infatti è troppo presto per iniziare questa fase. I numeri in alcune regioni sono ancora in una fase 1. Una fase ancora piena di ricoverati e malati e una fase che ancora deve finire. E’ importante non affrettare. Bisogna attuare e rispettare il piano del ministro della salute speranza quello dei 5 punti. Quello che è basato su distanziamento sociale, rafforzamento del sistema sanitario nazionale sia a livello territoriale che a livello ospedaliera, approntare la fase diagnostica estesa ma mirata e del tracciamento Questo però è solo la fase preparatoria. Tuttavia potrà partire quando conteremo i casi sulle dita della mano e non quanto si contano ancora le cifra.

Quindi neanche il 4 maggio potrebbe essere una data buona?

Noi stiamo facendo dei modelli quando ci sarà l’azzeramento dei contagi, nelle prossime settimane o sulla base dei numeri. Solo quando i numeri saranno dalla nostra parte allora potremo fare iniziare la fase 2. Altrimenti nel momento in cui allenti le pressioni allora si corre il rischio di una seconda ondata che sarebbe peggiore della prima. Di conseguenza si dovrebbero richiudere di nuovo le attività risigillare le porti di casa e di esercitare una grossa pressione sul sistema ospedaliero con il rischio di andare incontro ai pazienti intubati se non ai morti. Situazione che noi non vogliamo che si ripeta.