Riccardo Re: Il Napoli ha una corsia preferenziale per un giocatore del Verona”

Riccardo Re a Sky Sport Calciomercato:” Visto il perdurare della trattativa tra il Napoli e l’agente di Amrabat con quest’ultimo che non vorrebbe andare a Napoli preferendo le offerte della Fiorentina,il Napoli sta decidendo di prendere Humbula sempre del Verona. Se non dovesse arrivare Amrabat allora il Napoli avrebbe una corsia preferenziale per il difensore veronese. Tutto questo per la prossima estate.