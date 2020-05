Repubblica” Prove di calcio in notturna a Villaricca!”

Villaricca, una città in provincia di Napoli. Partitella di calcio in notturna in strada in piena emergenza Coronavirus, quando il graduale ritorno a una vita “normale” – sia pure scandita dalle nuove misure di precauzione – imporrebbe in teoria una rigida osservanza delle regole. In teoria, appunto. Un lettore manda questo video girato da casa sua: sfida notturna in strada, ma nessun controllo. “Evitiamo che questi incoscienti facciano tornare i contagi a numeri nuovamente elevati”, è la conclusione dell’appello.