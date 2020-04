Repubblica:” I trasport? Ecco quello che c’è da sapere”

Fa molto appello al senso civico dei cittadini il contenimento del contagio nel sistema del trasporto passeggeri. La bozza di protocollo che nel primo pomeriggio la ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli sottoporrà ai sindacati di categoria per adeguare le linee guida alla Fase 2 prevede infatti moltissime raccomandazioni (su tutte, la sanificazione dei mezzi), pochissimi obblighi e nessuna sanzione per chi, ad esempio, non rispetta o fa rispettare la distanza di almeno un metro utile a scongiurare la trasmissione del virus. Così come le mascherine che, a eccezione degli aerei, non sono tra le prescrizioni imposte.

Si legge infatti nel documento: “La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, le misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio”.

In compenso Regioni e comuni potranno “utilizzare la leva tariffaria”, cioè alzare il prezzo del biglietto, da vendere preferibilmente online, per distribuire meglio la domanda ed evitare affollamenti pericolosi.

Misure “di sistema”

Gli adempimenti previsti non possono prescindere “dall’adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”, che consentano la riduzione dei picchi di traffico nel settore trasporti”, si legge nel protocollo.

Che però resta assai nel vago. “È auspicabile attuare ogni misura per ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo, particolarmente nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione, con l’obiettivo di cambiare il concetto di ora di punta nella mobilità cittadina”, prosegue la bozza. “Per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile l’attuazione di misure sinergiche che coinvolgano le istituzioni, le autorità di controllo dei trasporti e i singoli gestori dei servizi di mobilità e il mondo produttivo, sollecitando specifici accordi aziendali”.

In sostanza dipenderà dagli accordi tra imprese e sindacati se si riuscirà ad ampliare le finestre “di inizio e fine di attività lavorativa” così da “modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini”. Cosa che si potrebbe ottenere anche diversificando “gli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado”. Ma questo dipenderà dalle misure per la fase 2 che il governo adotterà per le varie categorie.

Raccomandazioni per gli utenti

È uno dei punti salienti del protocollo: le raccomandazioni agli utenti. Che non dovranno usare il trasporto pubblico se hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, congiuntivite), dovranno il più possibile acquistare i biglietti in formato elettronico, online o tramite app; igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso nel corso del viaggio, utilizzare le porte di accesso ai mezzi e seguire i percorsi indicati nelle stazioni, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone; sedersi solo nei posti consentiti. E, dulcis in fundo “usare, preferibilmente, una protezione del naso e della bocca (mascherina), anche di stoffa”. L’ammissione che non si può obbligare a indossare ciò che è ancora è introvabile o comunque non disponibile nelle quantità necessarie.

Aerei

I gestori degli aeroporti dovranno creare percorsi di entrata e di uscita separati, allo scalo e ai singoli fare, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti, contingentare gli accessi per evitare assembramenti ai check-in, nelle zone antistanti i controlli di sicurezza e negli spazi comuni; introdurre termoscanner per misurare la febbre ai passeggeri sia in arrivo sia in partenza.

Ci sarà l’obbligo di distanziamento a bordo degli aeromobili, all’interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri).

Perciò i gestori dovranno da predisporre specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone mediante “idonea segnaletica a terra e cartellonistica”. E’ richiesto l’uso delle mascherine per tutti, che diventa “norma inderogabile nei casi in cui, per circostanze eccezionali e limitate nel tempo, dovute a particolari picchi di presenze, non possa essere rispettata la misura minima di distanziamento interpersonale”.

Bus, tram e metro

Intanto verrà sospesa la bigliettazione a bordo da parte degli autisti. La igenizzazione e la disinfezione dei mezzi dovrà essere fatta almeno una volta al giorno. Il conducente verrà separato dai passeggeri.

Sugli autobus e sui tram bisognerà garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. La salita e la discesa avverranno da porte separate. E per la gestione dell’affollamento del veicolo, il conducente può decidere di saltare alcune fermate.

Anche nelle stazioni metro vanno predisposti differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili; sistemi in grado di segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti; apparecchi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti.

Inoltre viene raccomandato di sospendere l’attività dei controllori e anche le macchine self service per i biglietti andranno sanificate e contrassegnate con specifici adesivi per mantenere le distanze di sicurezza.

Treni

Come per gli aeroporti nelle grandi stazioni verranno creati percorsi a senso unico di entrata e uscita per evitare l’incontro di flussi di utenti e lo stesso avverrà all’interno dello scalo e nei corridoi fino ai binari; gli accessi verranno contingentati al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione ed evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binario. Anche le scale mobili verranno regolate per garantire il distanziamento.

Ai gate i controlli della temperatura vengono solo raccomandati. A bordo dei treni a lunga percorrenza, invece il distanziamento sociale verrà garantito mediante un meccanismo a scacchiera con applicazione di maker sui posti non utilizzabili.

I biglietti saranno sempre nominativi per identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus. I servizi di ristorazione a bordo verranno sospesi.