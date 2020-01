Repubblica:” Ecco cosa fece Allan sabato sera”

Allan salta la sfida di Coppa Italia con la Lazio per problemi fisici, ma la sua posizione era già in bilico dopo la gara con la Fiorentina. L’edizione odierna di Repubblica fa sapere che il brasiliano aveva reagito male alla sostituzione con Demme non solo lasciando il campo correndo, senza salutare nessuno, contrariato per la scelta di Gattuso, ma perfino dileguandosi dal San Paolo. Allan, spiega il quotidiano, è stato richiamato per andare coi compagni in ritiro. Si tratta di un altro gesto che conferma il clima bollente all’interno nello spogliatoio.