Repubblica:” DeLa restituisce la maglia a Dries! E’ rinnovo?”

De Laurentiis ha acquistato all’asta per 15mila euro la maglia di Mertens del gol al Barcellona. Un bel gesto a cui potrebbe seguirne un altro. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica, infatti, fa sapere che il presidente del Napoli starebbe pensando di restituire al belga il prezioso cimelio, una sorta di gesto distensivo per sbloccare la trattativa del rinnovo di contratto. Mertens non ha ancora sciolto le riserve, il suo futuro resta in bilico. Il Napoli si augura possa firmare presto il prolungamento.