Repubblica:” DeLa ha un’idea sulle coppe “

In questo periodo di pandemia Aurelio De Laurentiis sta mostrando tutte le sue doti da dirigente, facendo valere il suo pensiero nelle riunioni che si stanno tenendo in questi giorni per organizzare la ripartenza del campionato. Stando a quanto riferito da La Repubblica, il presidente del Napoli è quello che, insieme a Lotito, più si è battuto per ricominciare con la sua visione innovativa.

COPPE EUROPEE – Una delle proposte che ha in mente riguarda le coppe europee: vorrebbe inserire almeno sei squadre italiane in due gironi da 30, uno con le cinque nazioni più importanti, l’altro con altri 15 club e la finalissima tra le prime due classificate