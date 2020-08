Repubblica:” Da Roma un bella notizia nella lotta al CV19″

Una donna di Roma di 50 anni è la prima dei 90 volontari che da stamattina riceveranno il

tutto italiano contro il coronavirus, messo a punto dall’azienda

. La sperimentazione è guidata dall’Istituto Spallanzani di Roma. “Ho voluto fare questa scelta perché devo andare all’estero per lavoro, nel Golfo Persico”, è stata la sua spiegazione. “Credo nella scienza italiana. Spero che questo mio gesto serva, e spero che le persone siano più responsabili”, ha detto la 50enne, che preferisce non rendere pubblici nome e cognome e deve restare in osservazione per 4 ore dopo l’iniezione. “Le intelligenze e la ricerca del nostro paese sono al servizio della sfida mondiale per sconfiggere il Covid” ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza.