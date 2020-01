Report Napoli e foto: I convocati

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18.

La squadra si è allenata sul campo 2, iniziando la sessione con riscaldamento e partitina mani e piedi.

Successivamente esercizi di contrapposizione in campo e seduta tecnico tattica.

Terapie per Maksimovic. Lavoro in palestra per Meret e Ghoulam.

Allenamento personalizzato per Koulibaly.

Younes non si è allenato perchè ha ancora la febbre.

Tra i convocati il giovane portiere Antonio Daniele (classe 2002) che avrà la maglia 15.

I convocati: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski