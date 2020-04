Renica:” E’ stato un ciclo fantastico ed emozionante!”

29 aprile 1990 -22 aprile 2020 trent’anni dalla vittoria del secondo scudetto. Sandro Renica parla del secondo scudetto del Napoli rilasciando un’ intervista al Corriere del Mezzogiorno Ecco le sue parole:”

«Eravamo più abituati a vincere, è stata l'ennesima emozione di un ciclo fantastico. Il momento più esaltante fu il crollo del Milan che auspicavamo, avvenne a Verona e per me fu una doppia soddisfazione essendo metà veronese e metà abruzzese. Il Verona era in lotta per la salvezza, il Milan passò anche in vantaggio, poi ci fu la rimonta con il gol decisivo di Pellegrini. Sono ancora oggi tifoso del Napoli, nel 1990 ci hanno restituito quello dell'88, abbiamo vinto quello che meritavamo di meno, capita nel calcio quando c'è equilibrio. Purtroppo, invece, da qualche anno vince sempre la stessa squadra. A quei tempi c'era imprevedibilità, ora il pallone dà meno emozioni».